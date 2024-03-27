Заперли на целые сутки: хозяина собаки искали во Владивостоке

Пользователи соцсетей обеспокоены за судьбу собаки, которая находится в автомобиле предположительно около суток в районе Эгершельда во Владивостоке. Зоозащитники вызвали общественный резонанс в соцсетях, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидцев, в салоне автомобиля было жарко и душно: собака высовывала язык и выглядела несчастной. При этом сами хозяева утверждали, что в дальневосточной столице находятся проездом и временно живут в гостинице. Туда с животными нельзя, поэтому приходится держать питомца внутри транспортного средства.
Также владельцы подчеркнули, что о псе не забывают: выходят к нему, кормят, поят и выгуливают по возможности. Однако комментаторов такой расклад не устроил: они уверены, что над четвероногим другом не проследили, над ним таким образом издевались.
Сейчас машины уже нет, по всей видимости, постояльцы уехали и забрали собаку.
Ранее «КП» писала о конфликте между прежним и нынешним владельцами пса. Женщина нашла бедолагу на улице, приютила и дала новую семью, однако бывший хозяин объявился и начал требовать питомца обратно. В дело вмешался полицейский.