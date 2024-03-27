Никита Кологривый выходит на свободу: хронология скандала

Осознав всю серьезность происходящего Никита в суде просил помиловать его и извинялся за происходящее. Он отметил, что готов посвятить себя в дальнейшем благим делам и помогать людям. Но несмотря на раскаяние, актеру все равно отказали в индивидуальной камере и запретили брать с собой литературу и канцелярию для написания стихов.