В День Победы хабаровчане вновь станцуют «Майский вальс»

К участию в акции приглашаются все желающие, даже те, кто не умеет танцевать вальс или так думает — первая репетиция состоится уже 8 апреля в 18:30 на площади Город Воинской Славы (ул. Тургенева 65Б). Обучение танцу будет проходить трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам с 18:30 до 19:30.