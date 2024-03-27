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В День Победы хабаровчане вновь станцуют «Майский вальс»

В акции примут участие люди самых разных возрастов.

Источник: Пресс-служба администрации Хабаровска

«Майский вальс» и «Победный вальс» — это ежегодные танцевальные патриотические акции, которые впервые прошли в Хабаровске в 2014 году, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

В акции принимают участие люди самых разных возрастов: от воспитанников детских садов, школьников до ветеранов. Основная цель — привлечение внимания к сохранению истории и памяти о Великой Победе.

К участию в акции приглашаются все желающие, даже те, кто не умеет танцевать вальс или так думает — первая репетиция состоится уже 8 апреля в 18:30 на площади Город Воинской Славы (ул. Тургенева 65Б). Обучение танцу будет проходить трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам с 18:30 до 19:30.

Финальное выступление пройдёт 9 мая на площади Город Воинской Славы в 18:00.

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