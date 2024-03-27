Четверо жителей Хабаровска задержаны за установку 28 игровых терминалов в баре и торговых точках

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю в результате оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии со следователями регионального СУ СК России пресекли незаконную игорную деятельность, организованную в 2022 году 30-летним жителем Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Полицейские установили, что мужчина осуществил установку 28 терминалов для азартных игр в баре и трёх торговых павильонах, расположенных в Индустриальном и Железнодорожном районах краевой столицы.
В результате проведённых обысков сотрудники полиции и следователи следственных органов изъяли всё компьютерное оборудование, телефоны, планшеты и ноутбуки, банковские карты и черновые записи подозреваемых, а также более 1,7 млн рублей, предположительно добытых в результате противоправной деятельности.
По факту организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.