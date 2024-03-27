Четверо жителей Хабаровска задержаны за установку 28 игровых терминалов в баре и торговых точках

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю в результате оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии со следователями регионального СУ СК России пресекли незаконную игорную деятельность, организованную в 2022 году 30-летним жителем Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.