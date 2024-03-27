На Байкале закрыта ледовая переправа на Ольхон

Напомним, 23 марта ледовую переправу закрыли частично: по ней могли проехать только те, кто выезжал с острова. По информации пресс-службы облправительства, ледовая дорога является частью автодороги регионального значения Иркутск — Усть-Ордынский — Баяндай — Еланцы — Хужир. Зимой это единственный безопасный способ попасть на остров. Создание и содержание дороги ведут за счет средств Дорожного фонда Иркутской области. В 2024 году дорогу открыли 9 февраля: оборудовали две полосы движения, каждая шириной 20 метров. Установили ограничительные вешки, дорожные знаки: максимально-разрешенная масса транспорта, скоростной режим. Специалисты ежедневно следят за состоянием трассы, толщиной и структурой льда.