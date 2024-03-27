Пермский край ждут «погодные качели» в начале апреля

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ сообщили perm.aif.ru, что Прикамье ждут «погодные качели» из-за потока воздуха из Сахары.
Резкие колебания температуры воздуха и сильные осадки вероятны в регионе с 1 по 7 апреля.
«В начале следующей недели в Европейскую часть России придёт мощное потепление. Это будет своеобразная репетиция мая. Температура воздуха в Европейской части страны может подняться выше нормы на 15. Одновременно на севере — в республике Коми — ударят морозы. В отдельные ночи столбик термометра может падать там до −25… −30°С. Не исключено, что температурный контраст в Европейской части страны достигнет в определённый момент 50. Пермский край окажется в зоне этих контрастов», — рассказал perm.aif.ru доцент кафедры картографии и геоинформатики, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
Ситуация может ещё измениться, но пока следующая неделя обещает быть крайне нестабильной. Возможно самое разное развитие событий: от температурных рекордов со знаком плюс (до +15°С и выше) до очень сильных снегопадов, говорят специалисты.