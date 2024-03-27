Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 35

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Аномальные морозы прогнозируются на севере Урала и Сибири, а также в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области.

Сейчас в Ричмонде: +9° 7 м/с 81% 760 мм рт. ст. +13°
Источник: НИА Красноярск

Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Ненецком автономном округе и республике Коми с 27 по 29 марта температура воздуха будет на 7−10 градусов ниже нормы, в диапазоне от минус 27 до минус 28 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе температура опустится на 6−9 градусов ниже нормы, до 32 градусов мороза. В Ханты-Мансийском автономном округе похолодает до минус 20−23 градусов.

В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 35. В центре Якутии — до минус 36−40 градусов. В Бурятии и Забайкальской крае прогнозируется около минус 25 градусов, в Иркутской области — 23−30 градусов мороза.