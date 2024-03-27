Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в Ненецком автономном округе и республике Коми с 27 по 29 марта температура воздуха будет на 7−10 градусов ниже нормы, в диапазоне от минус 27 до минус 28 градусов.
В Ямало-Ненецком автономном округе температура опустится на 6−9 градусов ниже нормы, до 32 градусов мороза. В Ханты-Мансийском автономном округе похолодает до минус 20−23 градусов.
В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 35. В центре Якутии — до минус 36−40 градусов. В Бурятии и Забайкальской крае прогнозируется около минус 25 градусов, в Иркутской области — 23−30 градусов мороза.