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СМИ сообщают, что ХК «Амур» предлагает Радулову зарплату больше 100 млн рублей

Но игрок не готов ехать в Хабаровск.

Источник: ХК "АК Барс"

Как стало известно «БИЗНЕС Online» (18+), «Амур» заинтересован в подписании капитана «Ак Барса» Александра Радулова, передаёт ИА AmurMedia.

«По нашим данным, хабаровский клуб готов предложить хоккеисту контракт с зарплатой больше 100 млн рублей за сезон. При этом сам Радулов, как сообщают источники нашего издания, не готов ехать на Дальний Восток», — пишет издание.

Известно, что 30 апреля у Радулова заканчивается двухлетний контракт с «Ак Барсом». В нынешнем сезоне нападающий набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

Ранее агент игрока Александр Черных заявил, что переговоры с казанским клубом возобновятся после того, как станет известно имя нового главного тренера казанцев.