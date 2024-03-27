Несколько летевших в Улан-Удэ самолетов из-за ветра сели в Иркутске

ХАБАРОВСК, 27 мар — РИА Новости. Несколько самолетов, летевших в Улан-Удэ, из-за сильного ветра ушли на посадку на запасной аэропорт Иркутска, сообщил генеральный директор воздушного узла «Байкал» Дмитрий Гармаев.
«Из-за сильных порывов ветра несколько воздушных судов, выполнявших рейсы в Улан-Удэ, ушли на запасной в Иркутск. Ждем нормализации погоды», — написал Гармаев в своем Telegram-канале.
Региональный главк МЧС во вторник сообщил, что в Бурятии объявлено в среду штормовое предупреждение из-за метели, мокрого снега и сильного ветра до 24 метров в секунду. Жителей региона предупредили о возникновении снежных заносов и гололедице. Также в главке информировали о риске схода снежных лавин в Северо-Байкальском районе в течение ближайших суток.