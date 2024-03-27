От мечты к профессии. В Кузбассе наградили победителей «Профессионалы-2023»

«Президент России в Послании Федеральному собранию отметил, что нужно укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза, чтобы сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться на благо региона и страны. В Кузбассе 2024-й объявлен Годом молодёжи и студентов. Особое внимание мы уделяем профессиональному самоопределению молодого поколения. Новый проект “От мечты к профессии” направлен на комплексное решение этих вопросов и позволит ребятам правильно спланировать свою карьеру», — отметил губернатор Сергей Цивилев.