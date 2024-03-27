От мечты к профессии. В Кузбассе наградили победителей «Профессионалы-2023»

В Кузбассе наградили победителей «Профессионалы-2023». О том, как внимание кузбасских студентов и школьников привлекают к рабочим профессиям, в нашем обзоре.
Внимание к обучению.
«Губернатор Сергей Цивилев ставит перед всеми отраслями и направлениями региона задачу быть первыми в России. Наши ребята и педагоги своими успехами подтвердили выполнение этого поручения. Их достижения во всероссийских чемпионатах — результат большого трудолюбия и таланта. Подготовиться на высоком уровне им помогли созданные на базе колледжей и техникумов современные мастерские. В регионе большое внимание уделяется обучению профессионалов для разных отраслей промышленности», — прокомментировал заместитель председателя правительства региона Антон Пятовский.
Как рассказали в региональном правительстве, в общей сложности областные награды получили 26 преподавателей, восемь школьников, 27 студентов и два специалиста. В финале чемпионата «Профессионалы» первое место в компетенции «Слесарная работа с металлом» завоевал студент Кузнецкого индустриального техникума Кирилл Кувшинчиков. Серебро в компетенции «Электромонтаж. Юниоры» досталось ученикам кемеровской школы № 14 Захару Тимофееву и Ивану Перевалову.
Фестивали, ярмарки, занятия.
Служба занятости населения региона реализует проект «От мечты к профессии». Главная его задача — помочь старшеклассникам выбрать будущую специальность и сферу деятельности.
«Президент России в Послании Федеральному собранию отметил, что нужно укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза, чтобы сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться на благо региона и страны. В Кузбассе 2024-й объявлен Годом молодёжи и студентов. Особое внимание мы уделяем профессиональному самоопределению молодого поколения. Новый проект “От мечты к профессии” направлен на комплексное решение этих вопросов и позволит ребятам правильно спланировать свою карьеру», — отметил губернатор Сергей Цивилев.
Предполагается, что в режиме одного окна старшеклассники смогут получить информацию о направлениях обучения в вузах и колледжах региона, вариантах стажировки и практики, перспективах трудоустройства. Специалисты будут рассказывать о востребованных, дефицитных и высокооплачиваемых профессиях, организуют встречи с потенциальными работодателями и профориентационные мероприятия.
На интерактивном портале министерства труда региона опубликована программа мероприятий проекта. Среди них, к примеру, ярмарки учебных мест «Куда пойти учиться», информационные дни учреждений профессионального образования, фестиваль рабочих профессий.
О работе — в игровой форме.
О рабочих специальностях юным кузбассовцам рассказывают и образовательные учреждения. Недавно, к примеру, для ребят из Дома детского творчества № 4 в Кузнецком индустриальном техникуме провели квест теплотехника «Согрей Сибирь».
Ребята посетили учебно-производственный комплекс «Ремонт и диагностика теплотехнического оборудования» с использованием очков виртуальной реальности. После инструктажа будущие профессионалы познакомились с оборудованием, а затем искали и устраняли неисправности на производстве. В игровой форме дети узнали о работе специалиста-теплотехника.
А у учеников школы № 14 областного центра прошло профориентационное занятие на базе Кемеровского государственного технического университета. Юные жители областного центра попробовали себя в разных направлениях: «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», «Управление качеством продукции, процессов и услуг», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов».