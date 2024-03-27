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РКН не зафиксировал роста числа звонков с подменных номеров после теракта в «Крокусе»

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Количество мошеннических звонков с подменных номеров не увеличилось после теракта в «Крокус сити холле», случившегося 22 марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Источник: Utsman Media/CC0

«Система “Антифрод” роста голосовых звонков с подменных номеров с 22 марта не зафиксировала. Однако сейчас необходимо проявить особенную осторожность при общении по телефону и в мессенджерах», — сообщили в ведомстве.

Как подчеркнули в РКН, именно мессенджеры и социальные сети часто используют как инструмент для вовлечения в противоправные действия. При этом в группе риска в первую очередь оказываются несовершеннолетние. «Распространение информации, которая призывает несовершеннолетних к совершению противоправных действий, запрещена. За это грозит уголовная ответственность», — напомнили в ведомстве.

В Роскомнадзоре также советуют предупредить своих детей о возможных рисках и угрозах в интернете, деликатно проверять в разговоре, с кем ведет переписку подросток, и объяснять, что, столкнувшись с подозрительными незнакомцами в Сети, следует в первую очередь сообщить об этом родителям.