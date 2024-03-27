РКН не зафиксировал роста числа звонков с подменных номеров после теракта в «Крокусе»

Как подчеркнули в РКН, именно мессенджеры и социальные сети часто используют как инструмент для вовлечения в противоправные действия. При этом в группе риска в первую очередь оказываются несовершеннолетние. «Распространение информации, которая призывает несовершеннолетних к совершению противоправных действий, запрещена. За это грозит уголовная ответственность», — напомнили в ведомстве.