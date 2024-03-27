В Красноярске построят еще одну мойку для автобусов

В Советском районе Красноярска установят еще одну мойку для автобусов. Об этом сообщил глава города Владислав Логинов.
«Проблемой остается чистота автобусов. В прошлом году мы запустили первый моечный комплекс для автобусов и троллейбусов. Он находится в Северном. В этом сезоне построим еще одну мойку — на конечной станции в Советском районе», — сказал мэр во время отчета перед депутатами Горсовета.
Где именно установят мойку, Владислав Логинов не уточнил.
Отметим, существующий комплекс используется для трёх автобусных (№№ 8, 12, 99) и одного троллейбусного маршрута № 5. На мойку кузова одного транспортного средства уходит 5−7 минут.
Сооружение выполнено из металла на бетонном основании. Воду привозят в баках, а сливают — в септик. На площадке есть освещение. На мойке работают два оператора — это сотрудники муниципального предприятия. Для них установлен вагончик, где можно отдохнуть и переодеться.