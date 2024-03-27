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В Красноярске построят еще одну мойку для автобусов

Глава Красноярска Владислав Логинов рассказал, что новая мойка для автобусов появится на конечке в Советском районе.

Источник: Администрация Красноярска

В Советском районе Красноярска установят еще одну мойку для автобусов. Об этом сообщил глава города Владислав Логинов.

«Проблемой остается чистота автобусов. В прошлом году мы запустили первый моечный комплекс для автобусов и троллейбусов. Он находится в Северном. В этом сезоне построим еще одну мойку — на конечной станции в Советском районе», — сказал мэр во время отчета перед депутатами Горсовета.

Где именно установят мойку, Владислав Логинов не уточнил.

Отметим, существующий комплекс используется для трёх автобусных (№№ 8, 12, 99) и одного троллейбусного маршрута № 5. На мойку кузова одного транспортного средства уходит 5−7 минут.

Сооружение выполнено из металла на бетонном основании. Воду привозят в баках, а сливают — в септик. На площадке есть освещение. На мойке работают два оператора — это сотрудники муниципального предприятия. Для них установлен вагончик, где можно отдохнуть и переодеться.