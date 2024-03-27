В Красноярске построят еще одну мойку для автобусов

«Проблемой остается чистота автобусов. В прошлом году мы запустили первый моечный комплекс для автобусов и троллейбусов. Он находится в Северном. В этом сезоне построим еще одну мойку — на конечной станции в Советском районе», — сказал мэр во время отчета перед депутатами Горсовета.