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Из чего формируется фонд капитального ремонта?

Есть ли проценты за капремонт, если мы копим на эти цели на специальном счёте?

Есть ли проценты за капремонт, если мы копим на эти цели на специальном счёте?

Из чего формируется фонд капитального ремонта? Есть ли какие-то проценты, если мы копим на эти цели на специальном счёте?

В Фонде капитального ремонта Кузбасса объясняют: фонд капремонта формируется из трёх составляющих. Во-первых, в него входят ежемесячные взносы собственников помещений в многоквартирном доме.

Во-вторых, пени, уплаченные собственниками помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капремонт. И в-третьих, из процентов, начисленных за пользование деньгами, находящимися на специальном счёте.

Кто освобождён от платы за капремонт?

■ Жители аварийных домов или зданий, которые подлежат сносу;

■ Жители домов, которые находятся на земле, изымаемой для государственных или муниципальных нужд.

Такие дома не включаются в региональные программы капитального ремонта. Если многоквартирный дом был включён в региональную программу, то после признания его аварийным либо после изъятия для государственных или муниципальных нужд он исключается из программы капремонта.

Источник: Фонд капитального ремонта Кемеровской области.