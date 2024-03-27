Есть ли проценты за капремонт, если мы копим на эти цели на специальном счёте?
Из чего формируется фонд капитального ремонта? Есть ли какие-то проценты, если мы копим на эти цели на специальном счёте?
В Фонде капитального ремонта Кузбасса объясняют: фонд капремонта формируется из трёх составляющих. Во-первых, в него входят ежемесячные взносы собственников помещений в многоквартирном доме.
Во-вторых, пени, уплаченные собственниками помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капремонт. И в-третьих, из процентов, начисленных за пользование деньгами, находящимися на специальном счёте.
Кто освобождён от платы за капремонт?
■ Жители аварийных домов или зданий, которые подлежат сносу;
■ Жители домов, которые находятся на земле, изымаемой для государственных или муниципальных нужд.
Такие дома не включаются в региональные программы капитального ремонта. Если многоквартирный дом был включён в региональную программу, то после признания его аварийным либо после изъятия для государственных или муниципальных нужд он исключается из программы капремонта.
Источник: Фонд капитального ремонта Кемеровской области.