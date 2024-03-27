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Аварийное отключение электричества произошло в Ленинском районе Иркутска

Специалисты устраняют причину отключения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ленинском районе Иркутска в 6.49 сегодня, 27 марта. Под отключение попала часть домов на улицах: Волгоградская, Гражданская, Деповский, Красный Путь, Лазо, Ленинградская, Линейный, Марии Ульяновой, Маршала Говорова, Мира, Ленинградский 1-й, Панфилова, Полетаева, Полтавская, Почтамтский, Почтамтская, Просвещения, Таманская, Трактовая, Шпачека. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Бригадами «Южных электрических сетей» ведутся работы по определению и устранению причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 13.00.

ЖКХ