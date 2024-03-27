Аварийное отключение электричества произошло в Ленинском районе Иркутска

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Ленинском районе Иркутска в 6.49 сегодня, 27 марта. Под отключение попала часть домов на улицах: Волгоградская, Гражданская, Деповский, Красный Путь, Лазо, Ленинградская, Линейный, Марии Ульяновой, Маршала Говорова, Мира, Ленинградский 1-й, Панфилова, Полетаева, Полтавская, Почтамтский, Почтамтская, Просвещения, Таманская, Трактовая, Шпачека. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.