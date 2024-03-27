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В Красноярске ищут пропавшую 16-летнюю девушку, нуждающуюся в медпомощи

Девушка ушла из дома ночью 26 марта и до сих пор не вернулась.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске ищут пропавшую 16-летнюю девушку, нуждающуюся в медпомощи. Об этом рассказали волонтёры группы «Поиска пропавших детей имени Оксаны Василишиной».

Девушка ушла из дома 26 марта около трёх часов ночи и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост около 160 см, худощавое телосложение, тёмные волосы и карие глаза. Была одета в бежевую куртку, голубые джинсы и кроссовки.

Если вы видели эту девушку, то сообщите об этом по следующим номерам:

волонтёры — 8 (950)996−60−66;

МВД — 8 (391) 233−47−35;

экстренные службы — «112».