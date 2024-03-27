В Красноярске ищут пропавшую 16-летнюю девушку, нуждающуюся в медпомощи. Об этом рассказали волонтёры группы «Поиска пропавших детей имени Оксаны Василишиной».
Девушка ушла из дома 26 марта около трёх часов ночи и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей: рост около 160 см, худощавое телосложение, тёмные волосы и карие глаза. Была одета в бежевую куртку, голубые джинсы и кроссовки.
Если вы видели эту девушку, то сообщите об этом по следующим номерам:
волонтёры — 8 (950)996−60−66;
МВД —
экстренные службы — «112».