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Красноярцы смогут увидеть человека будущего

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 марта в Красноярске откроется выставка «Салон нечеловеческого счастья».

Источник: Молодежное правительство края

Здесь представлены работы 19 молодых авторов из Красноярского края, в которых показано видение будущего человечества, а также роли постгуманистических инструментов в представлении будущего.

Авторы работ: Алексей Шидловский, Анастасия Безвершук, Анна Кокотова, арт-группа Монголоид, Слава Подобед, Константин Куклев, Лолита Коровина, Маша, Надя Каменнова, Оля Халтаева, Савелий Рец, Семыч С, Б, Юлия Шалыгина, Яна Коротаева, Angel Danger, D3mark0, riya_k, Александр Закиров, Женя Иль.

Кураторы поясняют, что человеческий интеллект — большая загадка и нет четкого понимания, как люди смогут жить в меняющемся мире. Научный прогресс повлиял на создание новых методов взаимодействия человека с искусством, а современные научные достижения позволяют использовать технологии как помощника. Биохакинг, экзоскелеты и нейроимпланты позволяют представить мир без болезней и несовершенства, но как и всегда, есть страх перед искусственным интеллектом — страх, что компьютеры смогут мыслить и захватить мир, а художников заменит нейросеть.

«Посетить выставку смогут все жители и гости Красноярска бесплатно, ведь наша задача — создать пространство, в которое можно привезти друзей или близкого человека», — отметил организатор выставки, председатель Молодёжного Правительства Красноярского края Евгений Гаврилов.

Экспозиция будет работать до 7 апреля ежедневно с 13 до 21 часов по адресу пр. Мира, 64 (2 этаж).

Кроме выставки зрителей ожидает серия лекций об искусственном интеллекте, генной инженерии и биохакинге, нейроарте и экскурсии от кураторов и авторов выставки. Выход свободный.

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