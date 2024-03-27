Красноярцы смогут увидеть человека будущего

Здесь представлены работы 19 молодых авторов из Красноярского края, в которых показано видение будущего человечества, а также роли постгуманистических инструментов в представлении будущего.

Кураторы поясняют, что человеческий интеллект — большая загадка и нет четкого понимания, как люди смогут жить в меняющемся мире. Научный прогресс повлиял на создание новых методов взаимодействия человека с искусством, а современные научные достижения позволяют использовать технологии как помощника. Биохакинг, экзоскелеты и нейроимпланты позволяют представить мир без болезней и несовершенства, но как и всегда, есть страх перед искусственным интеллектом — страх, что компьютеры смогут мыслить и захватить мир, а художников заменит нейросеть.