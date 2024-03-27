Красноярцы смогут увидеть человека будущего

Здесь представлены работы 19 молодых авторов из Красноярского края, в которых показано видение будущего человечества, а также роли постгуманистических инструментов в представлении будущего.
Авторы работ: Алексей Шидловский, Анастасия Безвершук, Анна Кокотова, арт-группа Монголоид, Слава Подобед, Константин Куклев, Лолита Коровина, Маша, Надя Каменнова, Оля Халтаева, Савелий Рец, Семыч С, Б, Юлия Шалыгина, Яна Коротаева, Angel Danger, D3mark0, riya_k, Александр Закиров, Женя Иль.
«Посетить выставку смогут все жители и гости Красноярска бесплатно, ведь наша задача — создать пространство, в которое можно привезти друзей или близкого человека», — отметил организатор выставки, председатель Молодёжного Правительства Красноярского края Евгений Гаврилов.
Экспозиция будет работать до 7 апреля ежедневно с 13 до 21 часов по адресу пр. Мира, 64 (2 этаж).
Кроме выставки зрителей ожидает серия лекций об искусственном интеллекте, генной инженерии и биохакинге, нейроарте и экскурсии от кураторов и авторов выставки. Выход свободный.