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В Башкирии ожидается мокрый снег

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 81% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 27 марта, в республике ожидается дождь. Ветер северо-восточный, восточный с переходом на южный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +3,+8°.

Завтра, 28 марта, ночью прогнозируется дождь, переходящий в мокрый снег, днем небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем −2,+3°.