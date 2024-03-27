В Башкирии ожидается мокрый снег

Завтра, 28 марта, ночью прогнозируется дождь, переходящий в мокрый снег, днем небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем −2,+3°.