Новый Центр промышленного дизайна в ТОГУ поможет в импортозамещении

В Тихоокеанском государственном университете начал работу Центр промышленного дизайна, он предоставит студентам и преподавателям вуза доступ к современным технологиям и высокотехнологичному оборудованию. Центр состоит из нескольких секторов — 3D-печати, 3D-моделирования, 3D-сканирования, лазерного раскроя и сборки, также в скором времени откроется сектор механической обработки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



На новой высокотехнологичной площадке будущие инженеры, дизайнеры, строители и архитекторы смогут оказывать различные услуги заказчикам по разработке технической документации, оцифровке чертежей, раскрою листового материала для сборки макетов и прототипов будущих изделий, многим видам 3D-печати: художественной, фотополимерной, крупногабаритной и так далее.

— На базе центра мы можем восстановить и усовершенствовать технологию производства различных импортных деталей методом реинжиниринга (разборки агрегатов и копирования их элементов). Совмещая различные технологические методы: традиционного, прямого инжиниринга и реинжиниринга специалисты нашего центра смогут разрабатывать детали, конструкторские решения для разных отраслей промышленности, — рассказал директор Центра промышленного дизайна Сергей Шестиперстов.