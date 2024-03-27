Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за непогоды

С 26 по 28 марта по указу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в регионе ввели режим функционирования «Повышенная готовность» из-за ухудшения погоды. Так, ночью 27 марта в центральных, западных и южных районах области ветер усиливался до 20 м/с (Иркутский, Черемховский районы — 20 м/с, Усть-Кутский, Качугский районы — 15 м/с), на акватории Байкала — до 28 м/с.