Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за непогоды

С 26 по 28 марта по указу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в регионе ввели режим функционирования «Повышенная готовность» из-за ухудшения погоды. Так, ночью 27 марта в центральных, западных и южных районах области ветер усиливался до 20 м/с (Иркутский, Черемховский районы — 20 м/с, Усть-Кутский, Качугский районы — 15 м/с), на акватории Байкала — до 28 м/с.
Также местами прошел мокрый снег и снег. 27 марта по области ожидается западный, северо-западный ветер 15−20 м/с, ночью в западных, центральных, верхнеленских и южных районах порывы 21−26 м/с, сильный снег, метели. На Байкале местами — западный, северо-западный ветер 30−35 м/с.