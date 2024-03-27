В Кузбассе лишили прав мать-бродягу, оставившую новорождённую в больнице

По информации официального представителя Мариинского городского суда Алексея Бушуева, за полгода мать поинтересовалась судьбой новорождённой лишь однажды — позвонила через три месяца после рождения девочки. Всё это время органы опеки и попечительства безуспешно пытались разыскать женщину. Но так как мать девочки ведёт асоциальный и бродяжнический образ жизни, выйти с ней на контакт не удалось.