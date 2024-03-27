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В Кузбассе лишили прав мать-бродягу, оставившую новорождённую в больнице

За полгода женщина поинтересовалась судьбой дочери один раз по телефону.

В Кузбассе без прав на третьего ребёнка осталась 36-летняя жительница Мариинска, которая родила дочку и просто ушла из больницы. Она уже лишена прав на двоих других детей.

По информации официального представителя Мариинского городского суда Алексея Бушуева, за полгода мать поинтересовалась судьбой новорождённой лишь однажды — позвонила через три месяца после рождения девочки. Всё это время органы опеки и попечительства безуспешно пытались разыскать женщину. Но так как мать девочки ведёт асоциальный и бродяжнический образ жизни, выйти с ней на контакт не удалось.

В суд мариинска не явилась, хотя её извещали о предстоящем судебном заседании. В результате судьи лишили женщину родительских прав в отношении третьего ребёнка. Также постановлено взыскать с неё алименты на содержание девочки в размере половины всех видов заработка или иных доходов до совершеннолетия ребёнка.