Генконсульство КНР в Хабаровске временно приостанавливает работу

Генеральное консульство КНР в Хабаровске уведомило, что не будет выдавать визы в пятницу 5 апреля в связи тем, что в Китае с 4 по 6 апреля объявлены выходные. В этом году в Поднебесной 4 апреля отмечается День поминовения усопших, который является нерабочим, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал biang.ru.
Генеральное консульство КНР во Владивостоке не будет работать два дня — 4 и 5 апреля по этой же причине. При этом 7 апреля в Китае — рабочий день, однако он приходится на воскресенье, и диппредставительства соседнего государства в России также работать не будут.
День поминовения усопших или, как его называют еще, Праздник чистого света, — традиционный китайский праздник, который отмечается на 104-й день после зимнего солнцестояния. Каждый год он выпадает на период с 4 по 6 апреля. В этот день китайцы посещают могилы своих предков.