Мокрый снег и похолодание идут в Свердловскую область

Из-за влияния тропической воздушной массы в регионе в первой половине среды продолжатся дожди, начавшиеся во вторник, 26 марта. «К вечеру 27 марта дождь сменится мокрым снегом, после чего похолодание охватит практически всю территорию области», — написал Пулин в своем telegram-канале.
Дневные температуры опустятся до +2 градусов. А уже к пятнице, 29 марта, вернется холод: днем ожидается до −1 градуса, ночью до −7 градусов.
Специалисты прогнозируют, что устойчивая теплая погода придет в Свердловскую область не раньше 3 апреля. По оценке главного синоптика региона Галины Шепоренко, с этого дня должна начаться метеорологическая весна: стабильные плюсовые температуры и сход снега.