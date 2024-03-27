Мокрый снег и похолодание идут в Свердловскую область

Специалисты прогнозируют, что устойчивая теплая погода придет в Свердловскую область не раньше 3 апреля. По оценке главного синоптика региона Галины Шепоренко, с этого дня должна начаться метеорологическая весна: стабильные плюсовые температуры и сход снега.