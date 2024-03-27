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Мокрый снег и похолодание идут в Свердловскую область

Осадки и заморозки 27 марта придут в Свердловскую область. Как рассказал уральский синоптик Алексей Пулин, заметное похолодание наступит уже к вечеру этого дня.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 87% 759 мм рт. ст. +9°

Из-за влияния тропической воздушной массы в регионе в первой половине среды продолжатся дожди, начавшиеся во вторник, 26 марта. «К вечеру 27 марта дождь сменится мокрым снегом, после чего похолодание охватит практически всю территорию области», — написал Пулин в своем telegram-канале.

Дневные температуры опустятся до +2 градусов. А уже к пятнице, 29 марта, вернется холод: днем ожидается до −1 градуса, ночью до −7 градусов.

Специалисты прогнозируют, что устойчивая теплая погода придет в Свердловскую область не раньше 3 апреля. По оценке главного синоптика региона Галины Шепоренко, с этого дня должна начаться метеорологическая весна: стабильные плюсовые температуры и сход снега.