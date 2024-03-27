В Кемерове благоустроят 11 парков и скверов до 15 сентября

Начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Березовский рассказал, что до 15 сентября в Кемерове благоустроят 11 парков и скверов. Активная работа начнётся уже с середины апреля, пока же специалисты закупают необходимые материалы и заказывают оборудование.
Так, на бульварной части улицы Весенней от пр. Советского до ул. Островского установят современное освещение. В сквере на пересечении улицы 1-я Линия и ул. Базовой и сквере Новорождённых на ФПК заменят наружное освещение и покрытие, установят новые скамейки и садовые диваны.
На пешеходной зоне по улице Леонова вдоль домов № 20 и 22 появится современное освещение, малые архитектурные формы и арт-объекты, детское игровое оборудование. Там высадят цветы, деревья и кустарники.
Также продолжается голосование за объекты благоустройства 2025 года, которое продлится до 30 апреля. Уже более 15 тысяч горожан уже отдали свои голоса за любимые места отдыха.