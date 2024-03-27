В Кемерове благоустроят 11 парков и скверов до 15 сентября

Так, на бульварной части улицы Весенней от пр. Советского до ул. Островского установят современное освещение. В сквере на пересечении улицы 1-я Линия и ул. Базовой и сквере Новорождённых на ФПК заменят наружное освещение и покрытие, установят новые скамейки и садовые диваны.