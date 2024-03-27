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Мемориал в честь жертв теракта в «Крокусе» убрали с главной площади Екатеринбурга

Стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», перенесли с площади 1905 года в Екатеринбурге. Новое место — территория Иоанно-Предтеченского собора, сообщили в Екатеринбургской епархии.

Источник: Екатеринбургская епархия

«Работники муниципальной службы и добровольцы бережно перенесли цветы, игрушки, лампады на территорию собора. Старший священник храма иерей Павел Кононенко совершил литию по убиенным», — рассказали в пресс-службе епархии, уточнив, что мемориал перенесли по просьбе администрации города.

Молитвы о жертвах теракта будут совершаться в соборе и во всех православных храмах Свердловской области. Так продолжится до 40-го дня с момента трагедии.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди, открыли стрельбу и устроили мощный пожар. Трагедия унесла жизни по меньшей мере 139 человек, включая детей. Четверых подозреваемых в атаке задержали утром 23 марта в Брянской области, они двигались в направлении границы с Украиной.