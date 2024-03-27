Мемориал в честь жертв теракта в «Крокусе» убрали с главной площади Екатеринбурга

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди, открыли стрельбу и устроили мощный пожар. Трагедия унесла жизни по меньшей мере 139 человек, включая детей. Четверых подозреваемых в атаке задержали утром 23 марта в Брянской области, они двигались в направлении границы с Украиной.