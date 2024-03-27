Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солист из Хабаровского края выступит на всероссийском конкурсе

Мероприятие состоится 6 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Бабенко из Хабаровского края представит регион на Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2024» (6+). Музыкальное состязание начнется 6 апреля. Это первое такое мероприятие, в котором примут участие представители всех 89 регионов страны.

Сильнейших вокалистов выберет жюри, которое состоит из знаменитых экспертов в области музыки, а также голосование телезрителей. Все начнется 6 апреля на сайте ЗАЗВЕЗДУ.РФ.

— Главная цель проекта — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов нашей страны. Победителем станет не только сам вокалист, но и регион, честь которого он защищает, — рассказали организаторы мероприятия.

В жюри будут такие эксперты, как Максим Дунаевский, председатель конкурса, — советский и российский композитор и пианист, Юрий Николаев, певица Зара, Юлия Савичева и другие.

шоу