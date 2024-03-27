За розжиг костров и мангалов хабаровчан будут штрафовать на 20 тысяч рублей

В Хабаровском крае жителям районов, где введён противопожарный режим, запретили любые работы с огнём на открытом воздухе. Нарушителей ждут штрафы на крупные суммы, сообщает Telegram-канал краевого правительства.
Особый противопожарный режим установлен в Бикинском, имени Лазо, Хабаровском и Вяземском районах, а также на территории Хабаровска. Пока он действует, жителям запрещено разводить костры, жечь мусор и жарить шашлыки.
Как напомнили в комитете по гражданской защите, пренебрежение запретами грозит штрафными санкциями. Нарушителям-физлицам придётся заплатить до 20 тысяч рублей, должностным лицам — до 60 тысяч рублей, юридическим лицам — до 800 тысяч рублей.
Выявлять нарушителей будут с помощью периодических рейдов.