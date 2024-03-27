За розжиг костров и мангалов хабаровчан будут штрафовать на 20 тысяч рублей

Как напомнили в комитете по гражданской защите, пренебрежение запретами грозит штрафными санкциями. Нарушителям-физлицам придётся заплатить до 20 тысяч рублей, должностным лицам — до 60 тысяч рублей, юридическим лицам — до 800 тысяч рублей.