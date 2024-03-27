Заместитель главврача в Кузбассе подделал заключение о ЧП на производстве

В ходе следствия на имущество осуждённого был наложен арест на общую сумму более 3 млн рублей. Со следствием мужчина не сотрудничал, вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, а также лишил его права занимать определённые должности на срок 1 год 6 месяцев.