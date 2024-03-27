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Заместитель главврача в Кузбассе подделал заключение о ЧП на производстве

Мужчина получил взятку за «нужную» категорию полученных травм на угольном производстве.

По данным прокуратуры Кузбасса, в Ленинске-Кузнецком вынесли приговор бывшему 61-летнему заместителю главного врача по клинико-экспертной работе за получение взятки.

Выяснилось, что в феврале 2021 года мужчина получил от директора угольного предприятия 150 тыс. рублей за изготовление медицинского заключения о характере полученных повреждений работником в результате несчастного случая на производстве. Так, заместитель указал, будто человек получил повреждения лёгкой степени тяжести.

В ходе следствия на имущество осуждённого был наложен арест на общую сумму более 3 млн рублей. Со следствием мужчина не сотрудничал, вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, а также лишил его права занимать определённые должности на срок 1 год 6 месяцев.