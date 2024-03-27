Банты снова входят в гардероб модниц в Хабаровском крае

В Хабаровске наступает весна, сейчас самое время податься вдохновению и самовыражению. Один из способов — создать модный образ в собственном стиле. Если вы в поиске оригинальных мыслей и пока не знаете с чего начать, то читайте о трендах весенне-летнего сезона 2024 года в материале ИА «Хабаровский край сегодня». Какой стиль будет популярным, чем можно дополнить образ и каким цветам отдать предпочтение, рассказала создатель хабаровского бренда одежды ALEXANI HUMÓR Агапи Петросян.
По словам модельера, в этом сезоне сохранят популярность многослойные образы, которые можно собрать, например на основе боди, базового, трикотажного, однотонного или с принтом, в сочетании с мужской рубашкой или объёмным тренчем — плащом с большим двубортным воротником, с манжетами с пуговицами и поясом. Агапи также отмечает тренд на микрошорты или шорты-трусы в дополнении с оверсайз-верхом — пальто или объёмным жакетом.
— Prada, например, в этом сезоне предлагает шорты повыше, в которые можно заправить жакет, затянув его ремнём, — говорит дизайнер одежды. Останутся популярными среди модниц макси-юбки, которые в прошлом году шились в основном из денима — ткани, которую у нас часто называют «джинсой». В текущем же сезоне бал будет править кожа. Эксперт советует: если приобретать юбку из денима, то обязательно с цветочными принтами. Также разнообразить образ поможет прозрачная юбка-карандаш, которую летом допустимо носить с колготками, или вовсе с голыми ногами.
— Можно выбрать шифоновую юбку, как у Prada и Givenchy, или из пластика, как у Blumarine — для самых смелых и не потеющих. Дизайнеры рекомендуют носить под такую юбку либо тёмное белье, либо удлиненную рубашку, которая белье, собственно, и прикроет. Кстати, самым неожиданным элементом одежды 2024 года среди юбок, платьев и брюк, даже для самых заядлых модниц будут капри — это укороченные брюки до середины голени с более свободным кроем, — рассказывает Агапи Петросян.
Что касается предпочтительных для соответствия модным тенденциям цветов, модельер предлагает выбрать классику — хорошо зайдут total-образы, то есть полностью однотонные или с единым принтом. Этой весной особенно востребовано сочетание чёрного и белого. Кроме них, конечно, многие модельные дома представили более яркие варианты — неоново-жёлтый, розовый, лазурный, оранжевый и, конечно же, самого модного цвета этого сезона — персикового пушка. В тренде также градиент и цветочные узоры, которые из моды не выйдут никогда, а также вертикальные полоски, золото и оттенки бордового.
Дополнить образ помогут аксессуары. На неделях моды в этом году коллекции часто украшали банты. Например, у Simone Rocha и Balenciaga они более помятые, у Richard Quinn и Nina Ricci — кукольные. В тренде сохраняются асимметричные, длинные и массивные украшения. И чем больше их, тем эффектнее.
— Стоит обратить внимание на многослойные колье. Вы можете сочетать золото и серебро, жемчужины и драгоценные камни. Отлично подойдут каффы с различными подвесками, но не слишком массивные, чтобы не перегружать образ. Можно даже сочетать несколько каффов. Что касается ассиметричных серёжек, то их желательно носить с гладкими причёсками. И, конечно же, идеально зайдут массивные браслеты, — подытожила Агапи Петросян.