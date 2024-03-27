Банты снова входят в гардероб модниц в Хабаровском крае

Что касается предпочтительных для соответствия модным тенденциям цветов, модельер предлагает выбрать классику — хорошо зайдут total-образы, то есть полностью однотонные или с единым принтом. Этой весной особенно востребовано сочетание чёрного и белого. Кроме них, конечно, многие модельные дома представили более яркие варианты — неоново-жёлтый, розовый, лазурный, оранжевый и, конечно же, самого модного цвета этого сезона — персикового пушка. В тренде также градиент и цветочные узоры, которые из моды не выйдут никогда, а также вертикальные полоски, золото и оттенки бордового.