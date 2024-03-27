Власти Екатеринбурга изменили маршрут трамвая в Академический

В конце 2023 года мэрия Екатеринбурга заявляла о планах обустроить еще одну трамвайную ветку на территории Академического района. Как уточняли в транспортном комитете, это станет возможным после закупки новых составов. Мэр Алексей Орлов обещал, что вагоны поступят уже в течение 2024 года.