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Власти Екатеринбурга изменили маршрут трамвая в Академический

Маршрут екатеринбургского трамвая № 1, который связывает Академический район и Вторчермет, изменится с 1 апреля. Вагоны перестанут заезжать на кольцо на улице Окружной.

Фактически из пути следования трамвая исключат остановку «Керамическая», сообщает портал е1. Заезд на Окружную долгое время был вынужденным, поскольку в этом районе находится диспетчерский пункт. С апреля машинисты будут пользоваться новым пунктом в Академическом.

После изменения маршрута трамваи № 1 начнут ходить только до улицы Титова. Делать крюк на Керамику составы перестанут.

В конце 2023 года мэрия Екатеринбурга заявляла о планах обустроить еще одну трамвайную ветку на территории Академического района. Как уточняли в транспортном комитете, это станет возможным после закупки новых составов. Мэр Алексей Орлов обещал, что вагоны поступят уже в течение 2024 года.