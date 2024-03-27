Улицы Иркутска приводят в порядок после выпавшего снега

«Начали работы еще ночью, чтобы не создавать препятствий автомобилистам и подготовить проезжую часть к часам пик. Уборка не прекращается и ведется в усиленном режиме. Не забываем и про текущие мероприятия — вывоз снега, очистку ограждений и остановок общественного транспорта, они будут производиться в прежнем объеме», — прокомментировал руководитель «Иркутскавтодора» Василий Ефремов.