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Улицы Иркутска приводят в порядок после выпавшего снега

Иркутск, НИА-Байкал — Более 140 человек и 60 единиц техники вышли на улицы Иркутска для устранения последствий непогоды.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Уборку начали с 03:00. До часа пик обработали противогололедными материалами Маршала Конева, Сергеева, Олонскую, Иркутную, Воровского, Академика Образцова, Розы Люксембург, Сибирских Партизан, Мира, Новаторов, Олега Кошевого, Карла Либкнехта, Партизанскую, Франк-Каменецкого, Рабочую, Декабрьских Событий, Байкальскую, Советскую, Набережную Иркута, бульвар Рябикова, 19-й Советский переулок.

Продолжается механическая очистка и противогололедная обработка проезжей части. Задействованы КамАЗы, тракторы со щетками, погрузчики.

Организована ручная уборка от снега и мусора тротуаров и газонов на Ледовского, Гоголя, Лермонтова, Марата, Николая Вилкова, Полярной, Свердлова, Богдана Хмельницкого, Литвинова, Чехова, Красноармейской, Лапина, Киевской, Литвинова, Фурье, Чехова, Бабушкина, Дыбовского, Александра Невского, Култукской, Поленова, Горной, Подгорной, Степана Разина, в Пионерском, 21-м Советском переулках.

Аналогичные мероприятия ведутся на путепроводах, а также городских мостах — Академическом, Иннокентьевском, Глазковском, Иркутном, переходах через реки Кая и Ушаковка.

«Начали работы еще ночью, чтобы не создавать препятствий автомобилистам и подготовить проезжую часть к часам пик. Уборка не прекращается и ведется в усиленном режиме. Не забываем и про текущие мероприятия — вывоз снега, очистку ограждений и остановок общественного транспорта, они будут производиться в прежнем объеме», — прокомментировал руководитель «Иркутскавтодора» Василий Ефремов.

По данным Иркутского Гидрометцентра, минувшей ночью в столице Прибайкалья зафиксированы порывы ветра до 17 метров в секунду. Аварийных отключений электроэнергии не было, все службы работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

При возникновении экстренных ситуаций горожан просят обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 520−112, 269−783.