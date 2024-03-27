В Кемерове вынесли приговор таксисту-наркоману, сбившему насмерть ребёнка

По данным Объединённого пресс-центра судов Кузбасса, в Кемерове вынесли приговор таксисту, который сбил первоклассника 30 ноября прошлого года на пр. Шахтёров. Выяснилось, что 41-летний местный житель был за рулём в состоянии наркотического опьянения.
Судом установлено, что около 7.20 подсудимый ехал на автомобиле и не уступил дорогу 7-летнему мальчику, который шёл в школу и переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Обвиняемый наехал на ребёнка, и тот скончался на месте ДТП от полученных травм.
Водитель полностью признал свою и не оспаривал наличие у него наркотического опьянения, а также попросил прощения у потерпевшей. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчина лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.
Мы писали, что к месту трагедии кемеровчане несли цветы и игрушки, и побывали на перекрёстке, где случилось ДТП. Известно, что у пострадавших родителей сын-первоклассник есть ещё двое детей.