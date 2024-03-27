В Кемерове вынесли приговор таксисту-наркоману, сбившему насмерть ребёнка

Водитель полностью признал свою и не оспаривал наличие у него наркотического опьянения, а также попросил прощения у потерпевшей. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчина лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.