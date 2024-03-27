Проезд по улице Новаторов ограничат в Иркутске до 9 апреля

Важная информация для иркутских автомобилистов, чей маршрут часто пролегает через микрорайон Иркутск-2 в Ленинском округе Иркутска. В ближайшее время будет ограничен проезд по улице Новаторов.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, речь идёт об участке улицы Новаторов от улицы Чекалина до улицы Попова. Ограничение проезда связано с проведением аварийных земляных работ по ремонту водопроводных сетей. Работы на участке начнут в среду, 27 марта и продлятся более недели — завершатся они во вторник, 9 апреля.
Автомобилистам следует учитывать информацию об ограничении проезда по улице Новаторов в микрорайоне Иркутск-2 и планировать маршрут заранее, чтобы не попасть в возможную пробку.