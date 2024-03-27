Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наш регион окажет помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холл» и родственникам погибших

Сотрудники Постоянного представительства Новосибирской области в Москве совместно с Новосибирским землячеством 25 марта почтили память жертв ужасной трагедии в Московской области.

Источник: Reuters

Представители Новосибирской области в столице почтили память погибших в результате теракта минутой молчания и возложили цветы у стихийного мемориала возле комплекса «Крокус-сити» в Красногорске. Также была перечислена материальная помощь родственникам жертв теракта на специальный счёт, открытый Сбером совместно с благотворительным фондом «Российский Красный Крест» для помощи и поддержки людей, пострадавших от рук террористов.

Представители Новосибирской области в Москве выражают готовность оказать необходимую помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В ближайшее время будет организованна сдача крови для пострадавших, к которой присоединятся студенты из Новосибирской области и участники Новосибирского землячества в Москве.

здоровье