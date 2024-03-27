Наш регион окажет помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холл» и родственникам погибших

Представители Новосибирской области в столице почтили память погибших в результате теракта минутой молчания и возложили цветы у стихийного мемориала возле комплекса «Крокус-сити» в Красногорске. Также была перечислена материальная помощь родственникам жертв теракта на специальный счёт, открытый Сбером совместно с благотворительным фондом «Российский Красный Крест» для помощи и поддержки людей, пострадавших от рук террористов.