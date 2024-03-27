Виновниками пыли от золоотвала в Хабаровске просят заняться Генпрокуратуру

Напомним, участок на улице Павла Морозова, где раньше был водоём с ондатрами, начали готовить к застройке жилыми домами. Однако вместо того, чтобы использовать грунт, компания-застройщик «Пионер Сити» провела отсыпку золой, которую добыли с территории ТЭЦ-1. В результате с территории, где будут возводить ЖК, во время ветра 24 марта летели огромные скопления пыли, которые оседали на автомобилях, стеклах и деревьях.