Виновниками пыли от золоотвала в Хабаровске просят заняться Генпрокуратуру

Депутат Государственной думы Борис Гладких написал обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить компанию-застройщика, которая засыпала золой участок под жилой комплекс в Хабаровске. На минувших выходных пыль от золоотвала накрыла городские улицы и держалась несколько часов.
Напомним, участок на улице Павла Морозова, где раньше был водоём с ондатрами, начали готовить к застройке жилыми домами. Однако вместо того, чтобы использовать грунт, компания-застройщик «Пионер Сити» провела отсыпку золой, которую добыли с территории ТЭЦ-1. В результате с территории, где будут возводить ЖК, во время ветра 24 марта летели огромные скопления пыли, которые оседали на автомобилях, стеклах и деревьях.
«С учётом содержания в составе золошлаковых отходов токсичных элементов и соединений, данное происшествие могло повлечь за собой риск нанесения вреда здоровью населения и ущерба окружающей среде», — говорится в обращении Гладких на имя замгенпрокурора Дмитрия Демешина.
Также депутат попросил надзорное ведомство взять под контроль вопрос о проверке в отношении компании-застройщика и по возможности приостановить его деятельность до того, как результаты проверки станут известны.