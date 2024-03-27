Несмотря на дебош, Никита Кологривый сможет сыграть Жириновского

Напомним, в ночь 18 на 19 марта в Новосибирске актер Никита Кологривый устроил дебош в кальянной и укусил официантку за ногу. Центральный суд арестовал его на 7 суток.
Как сообщил режиссер будущего фильма Александр Баранов изданию RT, несмотря на арест, Кологривый все равно сможет пройти кастинг на роль Жириновского.
По словам режиссера, Кологривый остается кандидатом на главную роль в фильме, кастинг еще не стартовал, но, если партия возражать не будет, актер сможет пройти его.
Он также уточнил, что скандалы происходят у всех, главное — то, как играет актер.
Ранее сообщалось, что бар «Элтон» в Новосибирске проверяют на экстремизм.