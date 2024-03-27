С 1 апреля в иркутских школах начнется запись в первые классы

Учреждения готовы принять около 9 тысяч человек. Об этом сообщили в городском департаменте образования.
Первый этап набора пройдет с 1 апреля по 30 июня. В этот период заявление подают родители детей, проживающих на закрепленной за учреждением территории. В случае если у ребенка в школе учатся братья и сестры, то независимо от прописки его возьмут в ту же образовательную организацию. Кроме того, в указанные даты принимают льготников, которые имеют первоочередное, преимущественное или внеочередное право зачисления. С этого года в такой перечень включили семьи участников СВО, погибших в ходе выполнения воинского долга или из-за полученных ранений.
Вторая волна записи начнется 6 июля и завершится 5 сентября. Документы смогут направить родители, чьи дети проживают в другом районе. Первоклассника примут в любую выбранную школу при наличии свободных мест, сообщает пресс-служба администрации города.
Правила приема размещены на порталах и информационных стендах школ. Список закрепленных территорий опубликован на официальном сайте администрации Иркутска.
Заявление на зачисление можно подать в электронной форме через Госуслуги или лично при посещении общеобразовательной организации.