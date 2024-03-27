С 1 апреля в иркутских школах начнется запись в первые классы

Первый этап набора пройдет с 1 апреля по 30 июня. В этот период заявление подают родители детей, проживающих на закрепленной за учреждением территории. В случае если у ребенка в школе учатся братья и сестры, то независимо от прописки его возьмут в ту же образовательную организацию. Кроме того, в указанные даты принимают льготников, которые имеют первоочередное, преимущественное или внеочередное право зачисления. С этого года в такой перечень включили семьи участников СВО, погибших в ходе выполнения воинского долга или из-за полученных ранений.