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С 1 апреля в иркутских школах начнется запись в первые классы

Иркутск, НИА-Байкал — Запись в первые классы на 2024−2025 учебный год стартует в школах Иркутска с 1 апреля.

Источник: НИА Байкал

Учреждения готовы принять около 9 тысяч человек. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Первый этап набора пройдет с 1 апреля по 30 июня. В этот период заявление подают родители детей, проживающих на закрепленной за учреждением территории. В случае если у ребенка в школе учатся братья и сестры, то независимо от прописки его возьмут в ту же образовательную организацию. Кроме того, в указанные даты принимают льготников, которые имеют первоочередное, преимущественное или внеочередное право зачисления. С этого года в такой перечень включили семьи участников СВО, погибших в ходе выполнения воинского долга или из-за полученных ранений.

Вторая волна записи начнется 6 июля и завершится 5 сентября. Документы смогут направить родители, чьи дети проживают в другом районе. Первоклассника примут в любую выбранную школу при наличии свободных мест, сообщает пресс-служба администрации города.

Правила приема размещены на порталах и информационных стендах школ. Список закрепленных территорий опубликован на официальном сайте администрации Иркутска.

Заявление на зачисление можно подать в электронной форме через Госуслуги или лично при посещении общеобразовательной организации.

образование