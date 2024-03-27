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Более 76 банок консервов из сардины под видом сайры изъяли в Приморье

В школы и детские сады Приморья поступали фальсифицированные рыбные консервы.

Источник: Прокуратура Приморского края

Прокуратура Приморья выяснила, что магазины, школы и детские сады края получали фальшивые рыбные консервы. Вместо предполагаемой продукции из сайры им поставляли товар из сардины, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После проверки, которую провели сотрудники прокуратуры, а также МВД, Россельхознадзора и Роспотребнадзора, со складов и полок магазинов изъяли из оборота более 19,5 тонны рыбных консервов, то есть свыше 76 тысяч банок.

«Прокуратура края направила информацию в Управление Россельхознадзора об аннулировании производственных ветеринарно-сопроводительных документов», — добавили в ведомстве. После того, как проверки закончатся, производителей и продавцов консервов привлекут к ответственности.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в Приморье изъяли 18 тысяч банок фальшивой сайры.

Прокуратура