Работники кузбасской скорой собирают подписи для увеличения зарплат

Сотрудники кузбасских скорых собирают подписи петиции о социальных выплатах. Так, фельдшеры пытаются добиться от властей повышения зарплаты и указывают на несоразмерные выплаты сотрудников поликлиник.
Старший фельдшер Елена (имя изменено — Ред.) одного из кузбасских посёлков рассказала «АиФ в Кузбассе», что разница доходов между работниками скорой и работниками поликлиник как минимум в два раза.
«На протяжении многих лет мы получали федеральную доплату сначала 3 850 рублей, потом 7 тыс. рублей. Сейчас деньги от государства доплачивают всем сотрудникам поликлиник. А нам так осталась доплата 7 тыс. То есть теперь доплаты будут получать все, кроме нас, даже регистраторы, не имея медицинского образования и ответственности», — говорит Елена.
Она добавляет, что при выработке нормы часов (145−150 часов в месяц) средняя зарплата составляет 35 тыс. рублей (до увеличения получали около 30 тыс. рублей). Чем больше подработок, тем больше получишь. За смену на одного фельдшера выходит по 6−8 вызовов. Зарплата врачей, которые работают в своих кабинета, по словам Елены, около ста тысяч.
Мы рассказывали, что после увеличений зарплаты за последние полгода доходы некоторых кузбассовцев-бюджетников тем не менее не увеличились. Если год назад у новокузнецких медсестёр «чистая» зарплата выходила 28 481 рублей, то в этом году она снизилась до 25 230 рублей.