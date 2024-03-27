Работники кузбасской скорой собирают подписи для увеличения зарплат

«На протяжении многих лет мы получали федеральную доплату сначала 3 850 рублей, потом 7 тыс. рублей. Сейчас деньги от государства доплачивают всем сотрудникам поликлиник. А нам так осталась доплата 7 тыс. То есть теперь доплаты будут получать все, кроме нас, даже регистраторы, не имея медицинского образования и ответственности», — говорит Елена.