Светящийся объект в небе над Хабаровском назвали метеоритом

— Это обыкновенный небольшого размера метеорит, который рассыпался под действием земной атмосферы, так как состоял из пористых материалов, — сказал Юрий Нефедьев. Таких объектов влетает в земную атмосферу порядка 500 тонн в год, добавил он. В местных СМИ, соцсетях и мессенджерах в Хабаровском крае, в Амурской и Еврейской автономной областях в понедельник распространились десятки видео, на которых местные жители запечатлели летящий в ночном небе объект с огромными светящимися полосами.



Высказывались предположения, что это комета Понса — Брукса, горящий самолет или части после запуска китайского спутника. Руководитель клуба «Астрономия в Хабаровске» Владимир Моисеев сообщал, что замеченный объект мог быть сгорающим мусором после запуска ракеты с Байконура.