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Светящийся объект в небе над Хабаровском назвали метеоритом

Таких камней влетает в земную атмосферу порядка 500 тонн в год.

Источник: ИТА "Губерния"

Светящийся объект с горящим шлейфом, который наблюдали в небе жители Дальнего Востока, был метеоритом. Таким мнением поделился директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

— Это обыкновенный небольшого размера метеорит, который рассыпался под действием земной атмосферы, так как состоял из пористых материалов, — сказал Юрий Нефедьев. Таких объектов влетает в земную атмосферу порядка 500 тонн в год, добавил он. В местных СМИ, соцсетях и мессенджерах в Хабаровском крае, в Амурской и Еврейской автономной областях в понедельник распространились десятки видео, на которых местные жители запечатлели летящий в ночном небе объект с огромными светящимися полосами.

Высказывались предположения, что это комета Понса — Брукса, горящий самолет или части после запуска китайского спутника. Руководитель клуба «Астрономия в Хабаровске» Владимир Моисеев сообщал, что замеченный объект мог быть сгорающим мусором после запуска ракеты с Байконура.

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