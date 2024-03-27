Приморские спасатели готовятся к весеннему ледоходу на реках

«Задействовано семь человек, только за вчерашний день сделано 500 отверстий. Далее будем перемещаться по реке, проводить те же работы. Раньше делали подрыв льда, сейчас применяем более простой, хотя и кропотливый, метод», — уточнили в ведомстве.