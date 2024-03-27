Приморские спасатели готовятся к весеннему ледоходу на реках

Как сообщает пресс-служба минГОЧС Приморского края, всего пробурено 1400 отверстий на площади 1400 квадратных метров, общая длина реки, где работали спасатели, превысила 130 метров.
«Задействовано семь человек, только за вчерашний день сделано 500 отверстий. Далее будем перемещаться по реке, проводить те же работы. Раньше делали подрыв льда, сейчас применяем более простой, хотя и кропотливый, метод», — уточнили в ведомстве.
На Арсеньевке спасатели Приморья каждую весну занимаются ослаблением льда, чтобы не допустить нагромождения льдин и повреждения мостов.
По прогнозам синоптиков, в этом году активный ледоход на приморских реках придется на начало-середину апреля. Это на три-восемь дней раньше нормы.
«Прогнозируемые уровни половодья будут преимущественно близки к норме или несколько выше ее. Это касается рек Арсеньевки, Комиссаровки, Илистой, Малиновки, Большой Уссурки, Бикина, а также участков рек бассейна озера Ханка», — уточнили в Примгидромете.
Профильные ведомства готовятся к этому периоду — занимаются расчисткой подмостовых пространств. Масштабная работа идет и по уборке наносов, спрямлению рек с помощью новой спецтехники.