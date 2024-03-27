«Перенесла несколько операций»: 11-летняя девочка из Новосибирска нуждается в дорогостоящем лечении

«Дочка учится в пятом классе, ходит в школьные кружки вокала и рисования. Увлекалась танцами, но их пришлось бросить, так как от физических нагрузок болит голова, надуваются вены на лице, губа и язык синеют. София не может есть твердую пищу: сосуды языка лопаются и кровоточат. Дочка взрослеет, расстраивается из-за проблем с внешностью, поскольку на лице заметен рубец», — рассказала мама девочки.