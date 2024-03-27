Жители старейшего деревянного дома в Хабаровске страдают от крыс и холода

«Нам некуда деваться, живём здесь вот все, с детьми. Нас семь человек. Опять эту зиму зимовали, мучались. Очень холодно, полы — это просто лёд. Зимой ходим в валенках. И ночью горит свет, потому что здоровые крысы бегают по всей квартире», — сетует хабаровчанка.