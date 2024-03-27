Жители старейшего деревянного дома в Хабаровске страдают от крыс и холода

Об этом сообщили в официальном паблике «Общероссийского Народного фронта» в соцсети ВКонтакте.
Как рассказали обитатели старинного здания на улице Ухтомского, 17а, дом разваливается у них на глазах — с потолка падают кирпичи, дверь разбухла от высокой влажности, а крыша накренилась. Зимой в комнатах стоял сильный холод, а уличная колонка, которая служит здесь единственным источником воды, регулярно перемерзала.
«Нам некуда деваться, живём здесь вот все, с детьми. Нас семь человек. Опять эту зиму зимовали, мучались. Очень холодно, полы — это просто лёд. Зимой ходим в валенках. И ночью горит свет, потому что здоровые крысы бегают по всей квартире», — сетует хабаровчанка.
Разваливающийся дом, отметили в ОНФ, комиссия признала аварийным ещё в 2021 году. Общественная организация намерена обратиться в мэрию города с просьбой оказать жильцам поддержку и поспособствовать их скорейшему расселению.