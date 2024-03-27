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Добровольцы Росгвардии в Приморье смогут получать ежегодные выплаты

Соответствующие поправки в краевой закон были приняты сразу в трех чтениях на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края в среду, 27 марта.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Законопроект представила зампред правительства Приморского края Анастасия Худченко. Так, закон предусматривает, что в регионе право на получение ежегодных выплат получат граждане, участвующие в добровольческих формированиях Росгвардии и ставшие инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в ходе специальной военной операции.

Кроме того, в случае гибели добровольцев Росгвардии члены их семей будут иметь право на ежегодные и ежемесячные выплаты, отмечает пресс-служба краевого кабмина.