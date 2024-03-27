Добровольцы Росгвардии в Приморье смогут получать ежегодные выплаты

Законопроект представила зампред правительства Приморского края Анастасия Худченко. Так, закон предусматривает, что в регионе право на получение ежегодных выплат получат граждане, участвующие в добровольческих формированиях Росгвардии и ставшие инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в ходе специальной военной операции.