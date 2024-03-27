Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение на участке М-5 в Челябинской области остановят из-за реконструкции дороги

Движение на участке федеральной дороги М-5 «Урал» в Челябинской области остановят из-за реконструкции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что это связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке с 1565 по 1576 километр в Ашинском районе.

Работы запланированы 28 марта 2024 года с 9 до 14 часов по местному времени (с 7 до 12 по московскому).

Схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для большегрузов и автобусов на период буровзрывных работ проезд запрещен.

Водителям рекомендуется учитывать информацию при планировании своего маршрута и времени в пути.