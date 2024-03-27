Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на среду

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду из-за усиления ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки, 27 марта, погодные условия в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления.
«Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по стране ожидаются слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый, по западу — сильный порывистый», — сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что в отдельных районах скорость ветра будет достигать 15−18 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит от −3 до +3°С, днем — от +10 до +15°С.
В четверг, 27 марта, в Беларуси продолжится потепление. Кратковременные дожди возможны только на юго-западе республики, могут прогреметь грозы. Ночью температура будет находиться в пределах от 0 до +7°С, днем — от +11 до +17°С.