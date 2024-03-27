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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на среду

Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, к выходным в стране станет заметно теплее.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 87% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду из-за усиления ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки, 27 марта, погодные условия в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления.

«Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по стране ожидаются слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый, по западу — сильный порывистый», — сказали в Белгидромете.

Там также отметили, что в отдельных районах скорость ветра будет достигать 15−18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от −3 до +3°С, днем — от +10 до +15°С.

В четверг, 27 марта, в Беларуси продолжится потепление. Кратковременные дожди возможны только на юго-западе республики, могут прогреметь грозы. Ночью температура будет находиться в пределах от 0 до +7°С, днем — от +11 до +17°С.