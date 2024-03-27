Вертолет Ка-62 получит новый облик

«Новые двигатели и трансмиссия уже установлены на испытательные вертолеты Ка-62 для тестов по расширению его эксплуатационных летно-технических характеристик на земле. В 2024 году компания продолжит разработку конструкторской документации на воздушное судно и приступит к изготовлению новых комплектующих на производственных мощностях предприятия», — подчеркнул замминистра промышленности и торговли края Алексей Пикалов.