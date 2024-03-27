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Вертолет Ка-62 получит новый облик

Новые двигатели и отечественную трансмиссию установят на многоцелевой вертолет Ка-62 на арсеньевском заводе «Прогресс» в Приморье.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Замещение проведено с сохранением конкурентоспособных летно-технических характеристик вертолета.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли Приморского края, в связи с санкциями недружественных стран арсеньевская авиационная компания «Прогресс» в 2023 году провела работу по ремоторизации вертолета и оснащению его отечественной трансмиссией.

«Новые двигатели и трансмиссия уже установлены на испытательные вертолеты Ка-62 для тестов по расширению его эксплуатационных летно-технических характеристик на земле. В 2024 году компания продолжит разработку конструкторской документации на воздушное судно и приступит к изготовлению новых комплектующих на производственных мощностях предприятия», — подчеркнул замминистра промышленности и торговли края Алексей Пикалов.

По его словам, реализация вертолетов Ка-62 в новом облике возможна не ранее четвертого квартала 2025 года.