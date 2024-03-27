Китайский циклон уже подходит к Приморью: чего ждать от непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта, ФедералПресс. В ближайшие сутки в Приморье будет наблюдаться ненастная погода, которую вызовет китайский циклон. По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в крае пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.