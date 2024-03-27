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Китайский циклон уже подходит к Приморью: чего ждать от непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта, ФедералПресс. В ближайшие сутки в Приморье будет наблюдаться ненастная погода, которую вызовет китайский циклон. По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в крае пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 87% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Агентство «Москва»

«В четверг, 28 марта, Приморье окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона, смещающегося над Китаем. Погода ухудшится. Небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, начнутся ночью в западной части края», — сообщили в Примгидромете.

В западных и южных районах температура воздуха будет в пределах 0…+4 градусов, на востоке и севере — около −10…-2 градусов.

Днем осадки распространятся на большую территорию края и их интенсивность увеличится. Ожидается сильный южный ветер. Максимальная температура воздуха составит +3…+9 градусов.

Во Владивостоке завтра будет облачно. Ночью начнется дождь, который сохранится и днем. Усилится юго-восточный ветер. Температура — в пределах +1…+4 градусов.

Напомним, по данным синоптиков, из-за непогоды в крае ожидается ухудшение дорожной обстановки. Водителям рекомендуется отказаться от дальних поездок на личном транспорте.

Фото: ФедералПресс.