Китайский циклон уже подходит к Приморью: чего ждать от непогоды

«В четверг, 28 марта, Приморье окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона, смещающегося над Китаем. Погода ухудшится. Небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, начнутся ночью в западной части края», — сообщили в Примгидромете.
В западных и южных районах температура воздуха будет в пределах 0…+4 градусов, на востоке и севере — около −10…-2 градусов.
Днем осадки распространятся на большую территорию края и их интенсивность увеличится. Ожидается сильный южный ветер. Максимальная температура воздуха составит +3…+9 градусов.
Во Владивостоке завтра будет облачно. Ночью начнется дождь, который сохранится и днем. Усилится юго-восточный ветер. Температура — в пределах +1…+4 градусов.
Напомним, по данным синоптиков, из-за непогоды в крае ожидается ухудшение дорожной обстановки. Водителям рекомендуется отказаться от дальних поездок на личном транспорте.
Фото: ФедералПресс.