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В аэропорту Красноярска сотрудник полиции спас мужчину с инфарктом

В аэропорту Красноярска транспортный полицейский своевременно оказал помощь мужчине с инфарктом.

Источник: ГУ МВД

Во время патрулирования территории аэропорта Красноярска полицейский Владимир Дудченко увидел сидящего на полу мужчину. Сержант сразу понял, что человеку требуется срочная медицинская помощь.

Дудченко вызвал на место медиков. Оказалось, что 40-летний мужчина направлялся домой после работы и внезапно почувствовал сильную боль в груди. Через несколько минут на место прибыли специалисты медицинского пункта воздушной гавани, которые диагностировали у пациента инфаркт миокарда. Мужчину передали врачам скорой помощи, которые экстренно доставили его в кардиологическое отделение одной из больниц краевого центра.

здоровье