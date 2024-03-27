В аэропорту Красноярска сотрудник полиции спас мужчину с инфарктом

Дудченко вызвал на место медиков. Оказалось, что 40-летний мужчина направлялся домой после работы и внезапно почувствовал сильную боль в груди. Через несколько минут на место прибыли специалисты медицинского пункта воздушной гавани, которые диагностировали у пациента инфаркт миокарда. Мужчину передали врачам скорой помощи, которые экстренно доставили его в кардиологическое отделение одной из больниц краевого центра.