Житель Красноярского края высудил у продавца маркетплейса 7,5 тысяч рублей

Житель поселка Балахта высудил у продавца маркетплейса 7,5 тысяч рублей за товар, который ему прислали. Заказывал одно, а получил другое. И наказал рублем нарушителя прав потребителя. В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали подробности.
Сельчанин выписал культиватор стоимостью 8 247 рублей. Спустя несколько дней получил его на пункте выдачи заказов, оплатил. А потом дома начал собирать и расстроился: комплектация агрегата была другой, чем указана в каталоге интернет-магазина. Он-то заказывал более функциональный культиватор, в котором можно было самостоятельно менять настройки. А этот даже по цене намного ниже.
Покупатель составил претензию продавцу, чтобы тот вернул разницу в стоимости, но получил отказ. Тогда обратился к специалистам Роспотребнадзора. Результат предсказуемый: суд встал на сторону балахтинца. Причем по итогу продавец должен будет вернуть ему почти 90% стоимости товара: 7,5 тысяч рублей, в том числе 5 тысяч — разницу в цене товара и 2,5 тысяч — штраф за то, что отказался удовлетворить претензию добровольно по первому требованию.