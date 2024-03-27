Житель Красноярского края высудил у продавца маркетплейса 7,5 тысяч рублей

Покупатель составил претензию продавцу, чтобы тот вернул разницу в стоимости, но получил отказ. Тогда обратился к специалистам Роспотребнадзора. Результат предсказуемый: суд встал на сторону балахтинца. Причем по итогу продавец должен будет вернуть ему почти 90% стоимости товара: 7,5 тысяч рублей, в том числе 5 тысяч — разницу в цене товара и 2,5 тысяч — штраф за то, что отказался удовлетворить претензию добровольно по первому требованию.