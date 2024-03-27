Из-за тумана в омском аэропорту задержали вылеты нескольких рейсов

В связи с этими задержками транспортная прокуратура приступила к выполнению надзорных мероприятий.
Вовремя не смогли вылететь пассажиры рейсов в Москву и в Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской прокуратуры, задержка составляет от 2 до 9 часов.
Транспортная прокуратура проверит, соблюдаются ли права граждан на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса. С 10 до 11 часов по омскому времени на первом этаже аэровокзала пройдёт выездной прием граждан.
В случае нарушений прав в период ожидания вылетов пассажиры также могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по следующему номеру телефона:
Также, как сообщает телеграм-канал Mash, приземлиться самолёты тоже не могут. Так рейс из Иркутска перенаправили в аэропорт Новосибирска.